Yıllarca toprak ve bozuk yollarla ulaşım çilesi çeken Ceylanpınar kırsalı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 8 kilometrelik sıcak asfalt yatırımıyla modern yollara kavuştu. Aşağı Durmuş Mahalle Muhtarı Ramazan Demir, “Böylesine

kaliteli bir yolu yalnızca televizyonlarda görüyorduk” derken, mahalle sakinleri ise “Böyle bir yolu rüyamızda bile göremezdik” sözleriyle Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda, kent merkeziyle sınırlı kalmayan ulaşım yatırımları, ilçelere ve kırsala da hızlı bir şekilde ulaşıyor.

Harran ve Suruç’un ardından, Ceylanpınar kırsalında da sıcak asfalt ile buluşan mahalle yolları, bölgeye hem konfor hem de güvenlik kazandırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı ulaşım seferberliği kapsamında, Ceylanpınar ilçesine bağlı Aşağı Durmuş, Yukarı Durmuş ve Saraççeşme Mahallelerini kapsayan grup yolunda 8 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını başarıyla tamamladı. Çalışmaların ardından çizgileri de çekilen yol, vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu gelişme, yıllardır toprak ve stabilize yollarla ulaşımda büyük zorluklar yaşayan bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

YILLARIN SORUNU ÇÖZÜLDÜ, KÖY YOLLARI ŞEHİR KONFORUNA KAVUŞTU

Tamamlanan asfalt çalışmaları sayesinde, Aşağı Durmuş, Yukarı Durmuş ve Saraççeşme sakinleri artık çamur, toz ve araç arızası derdi olmadan seyahat etmeye başladı. Uzun yıllar boyunca zorlu yol koşullarıyla mücadele eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetiyle modern ulaşım imkânlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

MUHTAR DEMİR: “BÖYLE BİR YOLU RÜYADA BİLE GÖREMEZDİK”

Yol çalışmalarını sevinçle karşılayan Aşağı Durmuş Mahalle Muhtarı Ramazan Demir, “Arabalarımızı sürekli sanayiye götürmek zorunda kalıyorduk. Yıllardır bu yolu bekledik ama bu kadar kaliteli bir yol olacağını düşünmüyorduk. Asfaltı hep televizyonlarda veya merkezlerde görürdük. Biz böyle bir hizmeti rüyamızda bile görmezdik. Bu sabah Viranşehir’e gittim, bu yol sayesinde sadece 5 dakikada ulaştım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

VATANDAŞLAR: “BU YOL HAYALDİ, GERÇEK OLDU”

Yolun tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinden de teşekkür ve memnuniyet mesajları geldi. Vatandaşlar, “Eskiden bu yolda çile çekiyorduk. Şimdi konforlu ve güvenli bir yolda seyahat ediyoruz. Bu yol süper, on numara oldu. Sıcak asfalt olması hayaldi, şimdi gerçek oldu. Önceden araç değil, at arabası bile zor geçerdi. Şimdi herkesin yüzü gülüyor. Allah, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve emeği geçen tüm ekipten razı olsun” diye konuştular.