Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 51 yaşındaki Güler Bozbey yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdulbaki Bozo yönetimindeki 69 AAF 998 plakalı yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın haber verilmesiyle birlikte olay yerine sağlık, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralılar Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 51 yaşındaki Güler Bozbey isimli kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Abdulbaki Bozo ile Haydar Bozbey'in tedavileri sürüyor.



