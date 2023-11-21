Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyü sürüsünün, yayladan kar yağışı altındaki zorlu yolculuğuna Bayburt Özel İdaresi ekipleri eşlik etti. Çobanların hayvanlarını ilçedeki ağıllarına ulaştırma telaşını yardımcı olan ekipler, sürünün sağ salim ilçeye ulşamasını sağlıyor. Özellikle yolların kapalı olduğu bölgelerde devreye giren ekipler, karla kaplı yolları açıyor.



