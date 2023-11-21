Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyü sürüsünün, yayladan kar yağışı altındaki zorlu yolculuğuna Bayburt Özel İdaresi ekipleri eşlik etti. Çobanların hayvanlarını ilçedeki ağıllarına ulaştırma telaşını yardımcı olan ekipler, sürünün sağ salim ilçeye ulşamasını sağlıyor. Özellikle yolların kapalı olduğu bölgelerde devreye giren ekipler, karla kaplı yolları açıyor.
Yayladan zorlu dönüşe Bayburt Özel İdare ekipleri eşlik ediyor
Bayburt’ta ilkbaharda sürüleriyle yaylaya çıkan çobanların, kar yağışı ve soğuk havanın ardından zorlu dönüş yolculuğu başladı.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyü sürüsünün, yayladan kar yağışı altındaki zorlu yolculuğuna Bayburt Özel İdaresi ekipleri eşlik etti. Çobanların hayvanlarını ilçedeki ağıllarına ulaştırma telaşını yardımcı olan ekipler, sürünün sağ salim ilçeye ulşamasını sağlıyor. Özellikle yolların kapalı olduğu bölgelerde devreye giren ekipler, karla kaplı yolları açıyor.
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