İçişleri Bakanlığı, 9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik Jandarma tarafından yapılan operasyonlarda; banka hesaplarında 8,3 Milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1927591331741745509

Banka hesaplarında 8,3 Milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheliden 89'unun tutuklandığını, 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak, sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşları dolandırmak suçlarından Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirilen operasyonlarla iglili valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Sanal dünyadaki güvenliğimiz için siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.