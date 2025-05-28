Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kapılarını açan Mutfak Sanatları Merkezi’nin şehrin gastronomi ve kültür alanındaki prestijini arttıracağını belirtti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmete giren Mutfak Sanatları Merkezi’nin, şehrin gastronomi ve kültür hayatına yeni bir soluk kazandıracağını duyurdu.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanıyla hizmet veren merkez, Kayseri’nin zengin mutfak kültürünü yaşatmak, geleneksel lezzetleri tanıtmak ve gastronomi alanındaki yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlandı. Usta şeflerin özenle hazırladığı menüleri ve modern tasarımıyla dikkat çeken Mutfak Sanatları Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Başkan Büyükkılıç, “Lezzet tutkunlarının yeni buluşma noktası Mutfak Sanatları Merkezi, şehrimizin kalbinde kapılarını açtı. Usta şeflerimizin özenle hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler, her damağa hitap eden zengin menüsü ve şıklığıyla, iştah açan atmosferiyle sizleri bekliyor. Minik misafirlerimiz için çocuk oyun alanımız da mevcut” diye konuştu.

Hem eğitim hem de kültürel tanıtıma vurgu yapan Büyükkılıç, “Kayseri’nin gastronomi alanındaki başarısı ve zenginliğini Mutfak Sanatları Merkezi projemizle daha da pekiştiriyor, destekliyoruz. Bu merkez, hem eğitim hem turizm hem de kültürel tanıtım açısından önemli bir cazibe merkezi olacak” dedi.

Merkez, restoran bölümü, uygulamalı mutfak sınıfları, atölyeler ve eğitim salonlarıyla Kayseri’nin turizm ve kültür prestijine katkı sağlayacak. Ayrıca minik misafirler için hazırlanan çocuk oyun alanı da ailelerin rahat etmesini sağlayacak.

Hafta içi 10.00-21.00, hafta sonu ise 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi, Kayseri’de lezzet tutkunlarını bekliyor. Rezervasyon için 0850 346 82 38 numaralı telefon hattından ulaşım sağlanabilecek.