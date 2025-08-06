İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Üst düzey yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında 6 milyar 33 milyon 860 bin TL’lik işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Operasyonda 20 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarının detaylarını açıkladı.

Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanırken, üst düzey yönetici konumundaki 14 şüphelinin hesaplarında 6 milyar 33 milyon 860 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı banka hesap hareketleri, şahıs ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiği analiz edilirken, soruşturma sonucunda yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı, bu paraların “toplayıcı-ara hesapçı” olarak belirlenen 31 şahsa aktarıldığı, ardından 20 üst kasaya ve nihayetinde 4 yönetici şüphelinin hesabına gönderildiği belirlendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1952962304246480995

Üst düzey 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdanlarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL’lik işlem hacmi olduğu saptandı.

ELE GEÇİRİLENLER VE EL KOYMA İŞLEMLERİ

Operasyonlar sonucunda çok miktarda nakit para ve dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerinde 3 araç ve 2 konuta el konuldu.

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahisin sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de tehdit ettiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi. Yerlikaya, operasyonu koordine eden Tokat Valiliği, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve MASAK çalışanlarını tebrik etti.