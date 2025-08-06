Türkiye’de doğal taş ihracatının lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği, yıllık 1 milyar dolarlık doğal taş ihracat hedefine ulaşmak için geleneksel ihraç pazarlarına Afrika kıtasını ekleme kararı sonrasında Kenya’ya çıkarma yaptı. Afrikalı ithalatçılarla yaptıkları 232 ikili iş görüşmesi yapan 10 Türk firması, görüşmelerin en az yüzde 30’unun ihracat bağlantısına dönüşeceğinden umutlu.İZMİR (İGFA) - Doğu ve Orta Afrika’nın en büyük ekonomisi Kenya’ya 28 Temmuz – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında “Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti” düzenleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, Kenya pazarındaki potansiyelin yerinde tespit etti ve bu ülkede faaliyet gösteren ithalatçılarla doğrudan temas kurma olanağı buldu.

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılında Kenya’yı hedef ülkeler arasına aldığına dikkati çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, EMİB olarak Afrika Kıtasına yönelik ilk sektörel ticaret heyetine imza attıklarını, bu heyet kapsamında Kenya yanında çevre ülkeler Somali, Etiyopya, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya’dan gelen doğal taş ithalatçılarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİ ARADAN ÇIKARDIK

Bugüne kadar Kenya’ya doğal taş ihracatını İngiltere, Portekiz, Fransa gibi üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirdikleri bilgisini veren Alimoğlu, “Kenya, doğal taş sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip. Görünürdeki istatistiklerde üst sıralarda yer almasa da gerçekte bölgedeki en büyük pazarlardan birisi konumunda. Sektörel ticaret heyeti organizasyonumuzda bölgede güçlü bir iletişim ağına sahip olan Karibu firmasıyla iş birliği yaptık. Ticaret Bakanlığımızın onayıyla düzenlenen heyet kapsamında, ikili iş görüşmeleri Nairobi Serena Otelinde organize edildi. Katılımcı firmalarımız bu sayede Kenya’daki ithalatçılarla birebir görüşme imkânı buldu. Afrika kıtasında öne çıkan pazar trendlerini yerinde gözlemleyerek, bu pazara uygun ürünler ve talepler hakkında değerli bilgiler edindik. Heyetin ilk gününde Natural Stone Kenya, Stone Arts ve Tile & Carpet Centre firmalarına ziyaretler yaptık” diye konuştu.

GÖRÜŞMELERİNİN YÜZDE 30’U KISA VE ORTA VADEDE ANLAŞMAYLA SONUÇLANACAK

Kenya ve çevre ülkelerden gelen 48 sektör temsilcisiyle 10 doğal taş ihracatçısı Türk firmalarının 232 ikili iş görüşmesi yaptıklarının altını çizen Alimoğlu, “Katılımcı firmalarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda firmalarımız, bu görüşmelerin yaklaşık yüzde 30’unun kısa veya orta vadede olumlu sonuçlanabileceğini beyan ettiler. Bu oran ilk kez gidilen bir pazarda çok iyi bir sonuç. İhracatçılarımızın beklentilerinin karşılık bulmasını diliyoruz.” dedi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği üyeleri, Kenya programının son gününde ise Nairobi’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Century Stone ve Elegant Fittings firmalarını ziyaret ederek, Kenya pazarındaki ürün talepleri, ebat ve renk çeşitliliği gibi konularda doğrudan bilgi edinme fırsatı yakaladı.