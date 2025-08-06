Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 61 kök hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.