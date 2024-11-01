Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den beklenen hamilelik pozu geldi!
Eylül ayında nikah masasına oturan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, ilk kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Erkek bebekleyen ünlü çiftten Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine...Devamı için tıklayınız
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