Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'li paylaşım: 'Benim 50 tonum' Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'li paylaşım: 'Benim 50 tonum'
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den beklenen hamilelik pozu geldi!
Eylül ayında nikah masasına oturan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti, ilk kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Erkek bebekleyen ünlü çiftten Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine...Devamı için tıklayınız