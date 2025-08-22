TÜİK'in 2025 yılı ikinci çeyrek Yapı İzin İstatistikleri’ne göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47,4, daire sayısı yüzde 90,3, yüzölçüm yüzde 61,8 artarken, yapı kullanma izin belgelerinde de yüzde 30,2’lik artış kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan-Haziran dönemi (II. Çeyrek) Yapı İzin İstatistikleri’ni açıkladı. Bu yılki verilerde kapsam genişletilerek, yalnızca belediyeler değil, tüm yetkili idareler tarafından düzenlenen yapı belgeleri istatistiklere dahil edilirken, 2010 yılından itibaren geçmiş seriler revize edilerek mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler eklendi.

YAPI RUHSATLARINDA REKOR ARTIŞ

2025 yılı II. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 47,4, daire sayısı yüzde 90,3 ve yüzölçüm yüzde 61,8 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 85,1’i belediyeler, yüzde 14,9’u diğer yetkili idareler tarafından sağlandı. İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar, 40,3 milyon metrekare ile en yüksek yüzölçüm payına sahip olurken, sanayi binaları ve depolar 5,0 milyon metrekare ile ikinci sırada yer aldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilerde artış oranları sırasıyla yüzde 45,4, yüzde 87,4 ve yüzde 59,3; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 21,7, yüzde 44,1 ve yüzde 33,5 oldu.

YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİNDE YÜKSELİŞ

Yapı kullanma izin belgelerinde de artış gözlendi. 2025 II. çeyreğinde, bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 18,1, daire sayısı yüzde 44,3 ve yüzölçüm yüzde 30,2 arttı. Toplam yüzölçümün yüzde 85,5’i belediyeler, yüzde 14,5’i diğer idareler tarafından verildi. İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar 18,4 milyon m² ile lider olurken, sanayi binaları ve depolar 3,5 milyon metrekare ile takip etti.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilerde artış oranları yüzde 15,1, yüzde 40,2 ve yüzde 26,8; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6, yüzde 8,3 ve yüzde 5,9 olarak kaydedildi.