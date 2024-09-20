Tahkim Kurulu Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı
Yapay zekadan derbi tahmini! Skor verdi golleri bile söyledi: Sürpriz olacak
Bugün saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi büyük bir heyecanla beklenirken maç esnasında Türkiye'de hayat duracak. Dev maçın skorunun ne olacağı merakla beklenirken ahaber.com.tr...Devamı için tıklayınız