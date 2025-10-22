Kurak yaz günlerinin ardından başlayan sonbahar yağmurları, yollarda büyük tehlike oluşturabiliyor. Sürücüler için zorlu koşullara karşı uyararak can güvenliğini koruyacak önlemleri ve kritik ipuçları paylaşıldı.İSTANBUL (İGFA) - Hava koşullarına bağlı kazaların yüzde 75’i ıslak zeminde, yüzde 47’si yağış esnasında yaşanıyor.

Veriler hafif yağmurda bile ölümcül kaza riskinin yüzde 27 arttığını ortaya koyuyor.

Söz konusu bu rakamlar, yağışlı havalarda sürücülerin nasıl büyük bir riskle karşı karşıya olduklarını net biçimde gösteriyor.

Islak zeminler sonbaharın en zorlu yol koşulları arasında yer alırken özellikle yağmurun ilk başladığı yani çiselediği anlarda yol yüzeyinde biriken toz, egzoz kalıntıları ve yağlı tabaka ıslanarak ince ve çok kaygan bir film tabakası oluşturması yolun her zamankinden çok daha kaygan olmasına yol açıyor.

Yağışlı sonbahar aylarında doğru lastik seçimi ve bilinçli sürüş alışkanlıkları, sürücülere daha güvenli yolculuklar sunuyor.

İŞTE YAĞIŞLI HAVALARDA GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN İPUÇLARI