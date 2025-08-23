Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilde gerçekleştirdikleri operasyonla 156 adet tarihi eseri ele geçirdi. Ele geçirilen eserlerin Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi.
Bayburt ve Gümüşhane'de Tarihi Eser Operasyonu
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen izinsiz kazı ve tarihi eser ticareti soruşturması kapsamında Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilde gerçekleştirdikleri operasyonla 156 adet tarihi eseri ele geçirdi. Ele geçirilen eserlerin Ortaçağ, Demir Çağı ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi.
