Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentin tek ihracat yapan sanayi firması olan Bayburt Doğaltaş Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
Bayburt Doğal taşını Katara İhraç ediyoruz
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentin tek ihracat yapan sanayi firması olan Bayburt Doğaltaş Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
Trend Haberler
Mersin’den Türkiye’ye model olacak proje başladı
Sakızlı köylüleri Kemerburgaz’da piknikte buluştular
Bayburt Gümüşhane havalimanında çalışmalar hızlandı
Bakan Kacır, Bayburt’ta yapılacak projelerin İmza Töreni'ne katıldı
Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Tokel Bayburt’ta
Bamsı Beyrek (bey böyrek) hikayesi