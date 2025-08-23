Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in girişimleriyle Bayburt Devlet Hastanesi binası ve çevresinde kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlandı.
Bayburt devlet hastanesi'ne kapsamlı bakım: eksikler giderildi
