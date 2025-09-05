Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi’nde 23 Ağustos’ta kapılarını açan “Van Gogh: Işığın İzinde” sergisi, ilk 10 günde 25 binin üzerinde yerli ve yabancı kişi tarafından ziyaret edildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ’nin ev sahipliğinde, Dijital Deneyim Merkezi’nde düzenlenen sergi, ünlü ressam Vincent Van Gogh’un evrensel mirasını ileri teknolojiyle bir araya getirerek sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.



Sanatçının ışığı takip ederek umut ve mutluluk peşinde koştuğu yaşam öyküsünü farklı boyutlarda keşfetme imkânı veren sergi; yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik, interaktif projeksiyonlar ve mekâna uyarlanmış enstalasyonlarla Van Gogh’un dünyasını yeniden yorumluyor.

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgiyle karşılanan sergi, her yaştan ziyaretçiye hem sanatı hem de teknolojiyi buluşturan benzersiz bir yolculuk yaşatıyor.

Sergide, 6 sanatçıya ait 13 dijital eser yer alıyor. Sanatçılar; Design in Situ, Fuat Genç, Lucid Realities, Nohlab, Özde Karadağ, Ufuk Barış Mutlu.

Sanatı, teknolojiyi ve mekânsal deneyimi bir araya getiren 4 Oda ve Dijital Koridor ile ziyaretçilerini bekelyen “Van Gogh: Işığın İzinde” sergisi, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Dijital Deneyim Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.