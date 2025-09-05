Kuzey Avrupa’nın en önemli hava yollarından biri olan Icelandair, İzlanda’nın başkenti Reykjavik’ten İstanbul’a doğrudan uçuşlarını başlatarak güzergâh ağını genişlettiİSTANBUL (İGFA) - 5 Eylül’de gerçekleşen ilk uçuşun ardından, haftada 2–3 kez düzenlenecek seferler yaklaşık 5,5 saatlik yolculukla iki kenti birbirine bağlayacak konuma ulaştırdı.

Bu yeni hat, Icelandair’in Türk Hava Yolları (THY) ile iş birliğini de güçlendiriyor. İlk olarak 2023 yazında başlatılan kod paylaşımı anlaşması, genişletilerek yolculara Asya ve Orta Doğu’ya kesintisiz bağlantılar sundu.

Icelandair ve THY’nin uyumlu uçuş saatleri sayesinde yolcular, daha kısa toplam seyahat sürelerinden ve iki bölgedeki önemli pazarlara kolay erişimden faydalanabilecek.

Söz konusu iş birliği ve yeni rota, yalnızca iki şehir arasında bir bağlantı sağlamakla kalmayıp, iki ülke arasında turizm ve ticaret alanında önemli fırsatlar oluşturacak.

Icelandair Başkanı ve CEO’su Bogi Nils Bogason, uzun süredir üzerinde çalıştıkları İstanbul hattının başlamasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Türk Hava Yolları ile iş birliğimizi güçlendiren bu adım, İzlanda ile Asya arasındaki yolculuklarda yeni fırsatlar oluşturacağını belirten Bogason, "Amacımız yolcularımıza daha fazla destinasyon sunmak ve turizm ile ticareti desteklemeye devam etmek" dedi.