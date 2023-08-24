Vali Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğü Nihat Uzun, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Mustafa Eldivan, karşılama mangasını selamladı.

Vali Eldivan, Şeref Defterini imzalamasının ardından İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun'la bir süre görüştü. Daha sonra Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin de katıldığı toplantıda İlimiz genel güvenlik ve asayiş konularında brifing aldı.

Değerlendirmelerde bulunan Vali Eldivan, çalışmalarında başarılar diledi.