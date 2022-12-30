Bayburt Özel İdare Spor’un içinde bulunduğu durumdan en kısa sürede nasıl çıkabileceğinin ele alındığı görüşmelerde Başkanımız Pekmezci ve Vali Epcim Bayburtlu İş adamlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

Başkan Hükmü Pekmezci 3 günlük yoğun bir programla gerçekleştirdikleri ziyaretlerinden ardından yaptığı açıklamada, “Valimiz Sayın Cüneyt Epcim ile beraber 3 günlük programımızda Bayburt Özel İdare Spor Kulübümüzün geleceğini planlamak için İstanbul’da bulunan İş adamlarımız Sayın Fuat Guguloğlu, Sayın Fuat Fettahoğlu, Sayın Nuh Aydın, Sayın Sunay Turan, Sayın Ali Osman Gür, Sayın Reşat Narman, Sayın Murat Bayburtlu, Sayın Dr. Hicabi Gökdereli, Sayın Mehmet Adıgüzel ve Sayın Serdar Akgün’ü ziyaret ettik ve toplantılar gerçekleştirdik. Bizlere İstanbul’da işyerlerinin kapılarını açarak, misafir eden kıymetli hemşehrilerimizin her birine ayrı ayrı misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz.”ifadelerini kullandı.