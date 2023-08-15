Yemek sonrası Konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Yaklaşık 4 yıl boyunca ilimizde görev yapan Valimiz Sayın Cüneyt Epcim Bey’in aramızdan ayrılışı dolayısıyla düzenlendiğimiz veda yemeğinde bir aradayız. Görev yaptığımız süre içerisinde karşılıklı anlayış ve en güzel şekilde dayanışma duygusunu ortaya koyduğumuz güzel bir çalışma ortamı oluşturduk. Sayın Cüneyt Epcim Bayburt’ta bulunduğu dönem içerisinde Bayburt’un dertlerine çözüm bulma adına bütün kurumlarla, siyasi partilerimizle ve bizlerle birlikte güzel çalışma ortamı sağladı. Bugün yeni bir göreve atanması dolayısıyla aramızdan ayrılacak. Şunu ifade etmek istiyorum biz kendisinde razıydık. Rabbimizde razı olsun. Bundan sonrası için yeni görevinde başarılar diliyor, ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürmesini temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise konuşmasına kendisi için veda yemeği düzenleyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teşekkür ederek “ Kahramanlar yurdu, Dede Korkut Diyarı, Anadolu irfan geleneğinin en önemli şehirlerinden biri olan Bayburt’ta vali olarak görev yapmanın onur ve gurunu yaşadım. Bu gururu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye gönülden teşekkür ediyorum. Bu çalışma döneminde bizlere destek olan milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz başta olmak üzere değerli kurum müdürlerimizi, çalışma arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Bayburt insanının milli ve manevi değerlerine bağlı olduğuna şahitlik ettik. Özellikle devlet ebed müddet düşüncesinin, devlet aklımızın oluştuğu topraklarda görev yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sizleri çok sevdiğimi belirtmek isterim. Bundan sonrada Bayburt’u ana vatanım olarak görüyorum. Hatta bazı konuşmalarımda da Bayburtlularla haşr olmak istediğimi söyledim. Bende Bayburt’un hep özel bir yeri olacak.” diye konuştu.

Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ve protokol üyeleri de Vali Epcim hakkındaki düşüncelerini belirterek Bayburt’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Pekmezci, Vali Cüneyt Epcim’e günün anısına plaket ve hediye takdim ederek Epcim ile birlikte çalışmaktan büyük mutluk duyduğunu belirtti.

Bayburt Valisi Epcim de Başkan Pekmezci’ye günün anısına plaket takdim ederek “ Görev yaptığım dönem içerisinde yakın çalışma imkanı bulduk. Dürüst bir belediyecilik yaptığına şahitlik ettim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Adeta kardeşçe bir diyalogumuz vardı. Büyük hizmetler yaptığımızı düşünüyorum.” Dedi.

Daha sonra kurum amirleri ve protokol üyelerinin hediyelerini takdim etmesinin ardından program sona erdi.

Yemeğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Poalttimur, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve stk temsilcileri katıldı.