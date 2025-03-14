İftar öncesinde özel misafirleriyle bir süre sohbet ederek tüm davetlilere sevgi ve hürmetlerini sunan Vali Eldivan, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için en kıymetli varlıklarını feda eden şehitlerimizin emanetleriyle ve gazilik onuruna erişmiş kahramanlarımızla bir arada olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Vali Eldivan, “Sizler, bu milletin en kıymetli hazinelerisiniz. Çünkü bu vatanın her karış toprağı, şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş; gazilerimizin fedakârlıklarıyla korunmuştur” dedi.

İftar sonrası yapılan duaların ardından program sona erdi.