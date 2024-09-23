Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Bayburt Halk Pazarını ziyaretinde Ahilik Haftası kutlama etkinliklerinde Halk Pazarı açılışına katılarak esnafı ziyaret etti.

Tuzcuzade Mahallesinde bulunan Halk Pazarı girişinde yapılan duaların ardından gerçekleşti. Tüm esnafın Ahilik Haftasını kutlayan Vali Eldivan, pazar yeri esnafını dolaşarak bereketli ve bol kazançlar diledi.

Ahiliğin Gayesi, Teşkilatlanması ve Kaynakları

Anadoludaki ilk Türkçe fütüvvetnamelerde Ahiliğin gayesi olarak, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak ve “Âleme nizâm vermek” olarak belirtilmiştir. Ahiler, Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında bütün şehir ve kasabalarda yiğit, ahi ve şeyh sistemi içerisinde teşkilatlanmıştır. Bütünüyle Anadolu, Balkanlar, Kırım, Kazan ve kültür coğrafyamızın çok yerinde Ahiliğin teşkilatlandığı görülmektedir. Bu teşkilatlar, Kırşehir’de bulunan “Pirler piri” de denilen Ahi şeyhine bağlı idi.

Ahiliğin temel kaynağı fütüvvetnâmelerdir. Fütüvvetnâmeler dini-tasavvufi eserlerdir. Fütüvvetnâmelerin özünde Peygamber sünneti ve Kur’an-ı Kerim vardır. Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı döneminde yazılan seyehatnameler, Ahi Seceranâmeleri, İcâzetnâmeler ve o dönemde yazılan tarih kitapları da temel kaynak olarak gösterilebilir.