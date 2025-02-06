Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Basına yaptığı açıklamada:

Sevgili Bayburtlu hemşehrilerim…

İlimizin asayiş, huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarım.

İlimizin çok değerli basın mensupları

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlimizin Emniyet ve güvenliği ile ilgili her ay düzenli olarak yaptığımız basın toplantımıza hoş geldiniz.

Toplantımıza başlamadan önce Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun.

İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak Emniyet ve Jandarma birimlerimizle bir bütünlük içerisinde tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir.

Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında 2025 yılı ocak ayına ait asayiş ve güvenlikle ilgili bazı bilgileri ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA

2025 yılı ocak ayı içerisinde PKK/KCK ya yönelik toplam (1) küçük çaplı operasyon yapılmış olup (2) kişi gözaltına alınmıştır. İlimizde başka bir terör olayı veya operasyonu olmamıştır.

ASAYİŞ OLAYLARI KONUSUNDA

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç konusunda Asayiş olayları incelendiğinde 2024 yılının Ocak ayı ile 2025 yılının ocak ayında meydana gelen olay sayıları karşılaştırıldığında olay sayısında (%.6,8) azalış ve aydınlatma oranlarında her iki ayda da (% 100) olduğu için değişim olmamıştır. 2025 ocak ayındaki bu olaylar içerisinde hakaret şuçlarında (%.60), kasten yaralamada (% 45) azalış sağlanmıştır.

Yine malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç konusunda Asayiş olayları incelendiğinde 2024 yılının Ocak ayı ile 2025 yılının ocak ayında meydana gelen olay sayıları karşılaştırıldığında olay sayısında (%75 ) azalış ve aydınlatma oranlarında da her iki ayda da (% 100) olduğu için değişim olmamıştır. 2025 ocak ayındaki bu olaylar içerisinde Evden hırsızlık olaylarında (%.100), İşyeri ve kurumdan hırsızlık olaylarında (%.100) ve dolandırıcılık olaylarında (% 50) azalış sağlanmıştır.

Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2025 yılının Ocak ayında hapis cezası almış olup aranan (7) kişi yakalanmış , yakalanan bu şahısların (1) i hırsızlık, (1) i narkotik (1) i dolandırıcılık ve 4 ü diğer suçlar ile ilgilidir. Ayrıca ifade için aranan 4 kişininde ifadelerinin alınması sağlanmıştır.

Yine ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı konusunda yapılan operasyonlar sonucunda toplam (4) silah ele geçirilmiş ve (18) kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bu operasyonlarda (3) tabanca, (1) Av tüfeği ele geçirilmiştir.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA

2025 ocak ayında TCK 190-191 ile ilgili (8) operasyon yapılmış ve yapılan bu operasyonlar sonucunda (…54,63 gr) esrar, (0,84 gr) metafetamin (8,30 gr) bonzai ve 41 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz artarak devam etmektedir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

2025 yılı ocak ayı içerisinde çeşitli konularda Bilişim Suçları kapsamında (9) hesap tespit edilmiş, tespiti yapılan bu suçların (%11,1)i asayiş, (%33,3) ü terör, (%55,5) i siber konularındadır.

TRAFİK DENETİMLERİ KONUSUNDA

Yapılan trafik denetimleri sonucunda 2024 ocak ayı ile 2025 ocak ayı verileri karşılaştırıldığında

1 – 31 OCAK 2024 1 – 31 0CAK 2025 DEĞİŞİM % KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 0 0 0 DENETLENEN TOPLAM ARAÇ 14,589 14,652 % 0,43 İŞLEM YAPILAN TOPLAM ARAÇ 407 577 %17,19 ÇAKAR DENETİMİ YAPILAN ARAÇ 5 10 %100 İŞLEM YAPILAN ÇAKARLI ARAÇ 0 0 0 DENETİM YAPILAN TİCARİ TAKSİ 110 132 %20 İŞLEM YAPILAN TİCARİ TAKSİ 1 8 %700 DENETİM YAPILAN OKUL SERVİSİ 137 223 %62,77 İŞLEM YAPILAN OKUL SERVİSİ 7 10 %42,85

GÖÇ YÖNETİMİ

2025 ocak ayı düzenli göçmen sayısı verilerine göre ilimizde ‘Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı (35) dir.

Sevgili Bayburtlu Hemşerilerim;

Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki HAYATLA YARIŞILMAZ ve EMNİYET KEMERİ SİZİ HAYATA BAĞLAR. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

Vatandaşlarımızdan soğuk ve karlı hava koşullarını dikkate alarak kışlık lastiksiz araçlarını trafiğe çıkarmamalarını, yayaların çatılardaki buz saçaklarına ve kar kütlelerine karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Her zamanki gibi hatırlatmak istediğim diğer bir konu ise internet ve telefon vasıtası ile yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı, hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum.