Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman İstanbul’da İçişleri Bakanını Süleyman Soyluyla yaptığı görüşmede Bayburt vakfı Trabzon yurt binası için teveccüh göstermiş ve desteklerini sunmuştu.

Görüşmede Bayburt Vakfı Trabzon Yurt binasının iki ay gibi kısa bir sürede tadilatının yapılıp Vakfa teslim dileceğini belirtmişti.

Başkan Kahraman Bayburt’la alakalı sorunları dile getirmesi esnasında Bayburt sporun durumu belirterek Bakan Soyludan destek sözü almıştı.

Bayburt Valiliğinde bir araya gelen Vakıf Başkanı Av.İsrafil Kahraman İçişleri Bakanı Süleyman Soyluya teşekkürlerini ifade eden bir plaket takdim ederek,Bayburt spora vereceği destek konusunda minnetlerini ifade etti.