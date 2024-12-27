Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, ünlü besteci Toygar Işıklı’nın eserlerini ilk kez senfonik bir şekilde yorumladıKOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, “Aşk-ı Memnu”, “Yaprak Dökümü’” ve “Ezel” gibi dizilerin bestesini yapan ünlü besteci Toygar Işıklı’nın eserlerini ilk kez senfonik bir şekilde yorumladı.

ESERLERİ SENFONİK BİR ŞEKİLDE YORUMLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, muhteşem bir konsere imza attı. Oda Orkestrası, “Aşk-ı Memnu”, “Yaprak Dökümü”, “Ezel”, “Çukur” ve “Kara Sevda” gibi dizilerin müziklerini yapan ünlü besteci Toygar Işıklı’nın eserlerini senfonik bir şekilde yorumladı. Şef Engin Şen yönetimindeki Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nın vokalistliğini Cansu Aydınmakina yaparken müzik düzenlemelerini Yusuf Gençay üstlendi. Bu özel performans, Işıklı'nın eserlerinin ilk kez bir Türk orkestra tarafından seslendirildiği anlardan biri olarak müzik dünyasında önemli bir yer edindi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bu eşsiz dinletiye müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal’ın eşi Fatmanur Yeşildal ve Toygar Işıklı’nın annesi Hatice Işıklı gibi önemli isimler de programa katıldı.

KOCAELİ’DE BİR İLK YAŞANDI

Toygar Işıklı’nın eserleri, yıllar boyunca pek çok dizinin müziğini yapmış olsa da, ilk kez bir Türk orkestrası tarafından senfonik bir ortamda yorumlandı. Konserde, izleyicilere dizilerden özel sahneler de sunularak sanata dair eşsiz anlar yaşatıldı. Özellikle sevilen diziler “Aşk-ı Memnu” ve “Kara Sevda” dizilerinin müzikleri seyirciler tarafından büyük bir coşkuyla alkışlandı. Bu özel eserlerin Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası yorumuyla ses bulması, unutulmaz bir deneyim haline geldi.

TOYGAR IŞIKLI’DAN MESAJ

Yoğun iş programı nedeniyle Kocaeli’deki bu anlamlı etkinliğe katılamayan Toygar Işıklı, duygularını bir video mesajı ile paylaştı. Işıklı, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ederken, “Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nın bestelerimi senfonik bir şekilde seslendirmesi beni çok mutlu etti” dedi. Işıklı, bu özel performansın kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu vurguladı.

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, konuşma yapmak için sahneye davet edildi. Berna Abiş, “Bize çok güzel bir akşam yaşattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Salon muhteşem görünüyor” ifadelerini kullandı. Abiş, orkestra şefi Engin Şen, solist Cansu Aydınmakina ve anne Hatice Işıklı’ya çiçek takdim etti.