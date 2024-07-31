Kurumsal hizmet ağlarını farklı sektörlerdeki iş birlikleri ile daha verimli ve kaliteli hale getiren Bayburt Üniversitesi, birimler, personel ve öğrenciler tarafından gönderilecek ve teslim alınacak gönderilerin indirimli hizmet alımı çerçevesinde gerçekleşmesi için Bayburt PTT Başmüdürlüğü ile “Gönderi Taşıma ve Teslim Sözleşmesi” protokolü imzaladı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Bayburt PTT Başmüdür Kemal Çetin arasında imzalanan protokole göre, Bayburt Üniversitesine tanımlanan müşteri numarası ile işlem yapan müşteriler, mevcut ücret tarifesi üzerinden %20 indirimli hizmet almaya hak kazandı.



Bâbertî Külliyesi Rektörlük binasında düzenlenen protokol töreninde taraflarca imza altına alınan sözleşme gereği, PTT’nin sunmuş olduğu tüm gönderi hizmetlerinden (APS kurye, posta kargosu, kargo) faydalanacak olan birimlere, personele ve öğrencilere %20 indirim hakkı tanındı. Protokolde, hizmetlerin ve tarafların yükümlülüklerin genel yasal çerçeveleri, sınırlılıkları ve tanımlarına ilişkin detaylar karşılıklı olarak güvence altına alındı ve iyi niyet taahhüdü de sözleşmeye eklendi. Protokolün imzalanması sonrasında bir açıklama yapan Rektör Türkmen, PTT Bayburt Başmüdürü Çetin’e teşekkür ederek, mevcut iş birliğinin daimî ve hayırlı olması temennilerini paylaştı. Gönderi taşımacılığı hizmetlerinin günümüzün en önemli hizmet türlerinden biri olduğunu ifade eden Rektör Türkmen, “Tüketim ve alışveriş hizmetlerin giderek dijitalleştiği bir çağda yaşıyoruz ve artık mevcut satın alma ilişkilerinin lojistiği, önemli bir oranda aracı hizmet firmaları tarafından sağlanıyor. PTT, bu hizmet sağlayıcılar arasında en güvenilir ve donanımlı partnerlerimizden birini teşkil ediyor. Birim, öğrenci ve personel bazındaki gönderi hareketliliğimiz, hem potansiyel olarak hem de veri seti olarak önemli bir işlem hacmi anlamına geliyor. Bu işlem hacminin verimini artırmak için karşılıklı taahhütler ekseninde bir iyi niyet iş birliği kurduk ve bu iş birliğinin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. Başmüdürümüz şahsında PTT’ye teşekkür ediyor, mevcut indirimli hizmet hakkının, Üniversitemiz ailesinin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.