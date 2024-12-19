Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerini destekleyerek suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma yeniden kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca yükümlülere yönelik eğitim, iyileştirme ve destekleyici programların hazırlanması ve yürütülmesi planlanıyor.



İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, toplumun her kesimini kapsayan projelerle toplumsal sorumluluğu yerine getirme çabasında olduklarını belirterek şunları söyledi:



“Üniversite olarak sadece akademik çalışmalar değil, toplumun ihtiyacına yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek olmaya devam ediyoruz. Denetimli serbestlik sürecinde olan bireylerin topluma yeniden kazandırılmaları, sürdürülebilir bir sosyal yapı inşa etmenin önemli bir parçasıdır. Bu protokol sayesinde hem yükümlülerin iyileştirilmesine hem de kamu yararına değer üreten çalışmalara katkı sunmayı hedefliyoruz. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ile olan bu iş birliği, önemli sonuçlar doğuracak bir adım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”





Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz ise yaptığı konuşmada, denetimli serbestlik tedbirlerinin etkin uygulanmasıyla yükümlülerin topluma kazandırılmasının sağlanacağını vurguladı.



Protokol kapsamında denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik eğitim ve geliştirme programları hazırlanacak, yükümlülerin ise bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri adına destekleyici faaliyetler düzenlenecek.



Toplantı, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından imzaların atılmasıyla sona erdi. Protokolün hayata geçirilmesiyle önemli sosyal sorumluluk projelerinin Bayburt’ta uygulanması bekleniyor.