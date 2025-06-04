Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Umuttepe Kampüsü’nde devam eden cami ve otopark projesini yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 20 bin m2’lik alan üzerinde planlanan Umuttepe Camii ve Otopark Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Bir süre önce yeniden ihale edilen ve hizmete girdiğinde aynı anda 5 bin kişinin ibadet edeceği cami projesini yerinde inceleyen Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı da eşlik etti.

“BÜYÜK BİR İHTİYAÇ KARŞILANACAK”

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Burası ihale edilmiş ve başlamış bir projeydi. Ancak işi alan müteahhit işi sağlıklı devam ettirmediği için tasfiye süreçleri ve cezai yaptırımlar uygulandı. Sonrasında ikmal ihalesi yapıldı ve şu anda inşaat devam ediyor” dedi.

SOSYAL ALANLARA DİKKAT ÇEKTİ

Projede 374’ü kapalı, 102’si açık olmak üzere toplam 476 araçlık otopark alanı bulunacak. Büyükakın, “Üst katlarda ibadethane, kitap kafe gibi sosyal alanlar yer alacak. Buradaki öğrencilerimiz için önemli bir ihtiyaç yerine getirilecek” dedi.

BÖLGE İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Umuttepe Camii, 6 kattan oluşan betonarme bir yapı olarak planlandı. Toplam 20 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek camide aynı anda 5 bin kişi ibadet yapabilecek. 3 bin kişilik kapalı, 2 bin kişilik açık alan kapasitesine sahip caminin altında ise vatandaşların faydalanabileceği sosyal alanlar, yemekhane ve kitap kafe gibi mekânlar yer alacak.