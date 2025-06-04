Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bisikletseverlerle birlikte Bisiklet Tramvayı’nda yolculuk yaparak İstanbul Yolu’nda pedal çevirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet derneklerinin üyeleri ve bisikletseverlerle bisiklet sürme etkinliğine katıldı.

Etkinlik kapsamında bisikletseverlerle birlikte Kültürpark’tan bisiklet tramvayına binerek Fırat Caddesi Kavşağı’na kadar yolculuk yapan Başkan Altay, İstanbul Yolu’ndaki bisiklet yollarından Japon Parkı’na kadar bisiklet sürdü.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Başkan Altay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde, insanın keyfini yerine getiren, çocukluğunu hatırlatan ve sağlıklı kalmasını sağlayan güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

“BİSİKLET YOLUNU KULLANAN İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Kültürpark'tan bisiklet tramvayıyla Fırat Caddesi Kavşağı’na kadar geldiklerini, oradan da dünyanın en güzel güzergahlarından biri olan İstanbul Yolu’na çıkarak Japon Parkı’na kadar bisikletin keyfini yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Konya, 680 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'de açık ara en çok bisiklet yoluna sahip şehir. Yollar yapmak yetmiyor, bisiklet yolunu kullanan insanlara ihtiyacımız var. Onun için derneğimize çok teşekkür ediyorum. Etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“SAĞLIKLI KALMAK ADINA HERKESİ BİSİKLET SÜRMEYE DAVET EDİYORUM”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet kullanımının artması ile ilgili özellikle öğrenciler için Güvenli Bisiklet Yolu etkinlikleri düzenlediklerini anımsatan Başkan Altay, “Bisiklet yollarımızın standardını artırıyoruz, şehirdeki bisiklet sayısını arttırmak için çaba sarf ediyoruz. ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projemiz kapsamında 100 bin çocuğumuzu bisikletle kavuşturduk. Bisiklet Destek Aracımız ile ilçelerimizdeki çocuklarımızın bisikletlerini tamir ediyoruz. İnşallah Konya hızla bir bisiklet şehri olacak. Bunun için her yaştan vatandaşımızın bisiklet kullanması gerekiyor. Okula giderken, işe giderken, sağlıklı kalmak adına herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan bisikletseverler de bisiklet şehri Konya’da yaşamaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, Konya’da bisiklet kültürünün daha çok yaygınlaşması gerektiğini ifade etti. Bisiklet sürücüleri Dünya Bisiklet Günü’nde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Altay’a da teşekkür etti.