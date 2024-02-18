Ümraniye Bayburt ili ve ilçeleri kalkındırma derneği Başkanı Sadettin Sağlan ve Yönetimi 1918’de Ülkemizin ve Bayburt’un Kurtuluşu için Kop Dağlarında Altı ay süren muharebelerde Şehit düşen Askerlerimiz için Dernek Merkezinde Kuran okuttu.

Dernekte düzenlenen programda Hocalarımız tarafından Kuran okundu ve dualar edildi.

Başkan Sadettin Sağlam dün Pençe Kilit hareket bölgesinde Şehit düşen Gökçedereli Hemşerimiz Piyade Sözleşmeli Er Bayburtlu Salih Ay’da Allahtan rahmet Ailesinin ve tüm Milletimizin başı sağ olsun diyorum dedi.

Sağlam konuşmasında: 106 yıl önce yaşanan bir kurtuluş hikâyesi bu gün farklı ortamlarda devam ediyor. Bizlerde her daim uyanık olmalıyız. Biz Bayburtlular olarak Vatan söz konusunu olduğunda duruşumuzu gösterdik Elhamdülillah. Geçmişten aldığım edeple Kültürle hayata bakışımızı sürdürüyoruz. Bu Kültürü arkadan gelen nesile de idrak ettirmek gerekiyor.Allah bize tekrar ikinci bir kurtuluş savaşı yazdırmasın inşallah. Katılımcılarımıza teşekkür ediyorum dedi.