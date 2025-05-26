Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri ve personeli, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Spor Festivali'nde BTÜ rüzgârı estirdi. BTÜ’lü öğrencileri ve personeli; toplam 8 branşta dereceye girme başarısı gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi, akademik başarısının yanında sosyal ve sportif alanlarda da adından bahsettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen müsabakalara, BTÜ öğrencileri ve personeli de katılım gösterdi.

Üniversiteler kategorisinde önemli başarılara imza atan BTÜ; futbol, basketbol, voleybol, floorcurling, oryantiring, satranç, masa tenisi ve dart olmak üzere toplam 8 branşta başarı elde ederek, spordaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Futbol final müsabakaları ve kupa töreninde öğrencileri ve personeli BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç da yalnız bırakmadı.

Satranç branşında BTÜ personeli Serhat Binbir “1991 ve Öncesi Doğumlular” kategorisinde şampiyon oldu. Oryantiring branşında Gemi İnşaatı ve Gemi Mühendisliği Bölümü öğrencisi Azra Akartürk, üniversite kızlar kategorisinde dördüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Masa Tenisi branşında Sosyoloji Bölümü öğrencisi İbrahim Yılmaz 19-23 yaş kategorisinde dördüncü olarak bronz madalyayı hak etti. Dart branşında Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Şevik, üniversiteler kategorisinde dördüncü sırayı elde ederek bronz madalya kazandı.

TURNUVANIN YILDIZI BTÜ…

Futbol branşında BTÜ takımları gösterdiği performansla turnuvanın ilk dört sırasını elde etti. Bayer Neverlosen birinci, Platinum Leonesikinci, Asos üçüncü ve BoruisaTeknik Takımı ise dördüncü oldu. Basketbol branşında üç farklı takım da turnuvada üst sıralarda yer alarak dikkat çekti. Buna göre; Lion Team ikinci, 4:44 üçüncü, Animals Takımı ise dördüncülüğü elde etti. Voleybol branşında BTÜ Akademix Takımı tüm maçları kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştı.FloorCurlingbranşında BTÜ ilk üç sırayı alarak branştaki iddiasını kanıtladı.Sevgi Çekiçleri Takımı birinci, Angel ikinci ve Şekerling Takımı üçüncülüğü hak etti.

Turnuvalara katılım sağlayarak dereceye giren tüm takımları tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, şu ifadeleri kullandı:“Öğrencilerimiz ve personelimizin, akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve sportif alanlarda da aktif olmalarını çok önemsiyoruz.