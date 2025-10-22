Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ihracatın finansmanı ve devlet desteklerini ele alan bir etkinlik düzenledi. UİB Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilen program Türk Ticaret Bankası Bursa Şubesi’nin açılışı ile başladı.BURSA (İGFA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) koordinasyonunda, UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz gibi üst düzey katılımcılar yer aldı.

Program, UİB Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilen açılışla başladı; bunun ardından Türk Ticaret Bankası Bursa Şubesi’nin açılışı yapıldı.

Devamında, dış ticaret alanında yetişmiş insan kaynağının niteliğini geliştirmek amacıyla, Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği çerçevesinde “İhracat Akademisi Protokolü” töreni gerçekleştirildi.

İHRACAT RAKAMLARINDA GÜÇLÜ PERFORMANS

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yaptığı açılış konuşmasında UİB’in ihracatta gösterdiği performansa dikkat çekti. 2024 yılında UİB ihracatının %6 artarak 38,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Çelik, 2025’in Ocak–Eylül döneminde ise %13 artışla yaklaşık 32 milyar dolar seviyesine çıktığını söyledi. Çelik, “2025 yılı sonunda 42 milyar dolarlık bir ihracatla yılı kapatmayı öngörüyoruz” dedi.

Aynı zamanda, UİB bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)’nde de 2024 yılı ihracatının %6 artışla 37,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini, bu yılın sonunda 40 milyar dolarlık bir hedefle rekor tazelemeyi amaçladıklarını aktardı.

SEKTÖREL DÖNÜŞÜM VE İHRACATIN GELECEĞİ

Çelik konuşmasında, günümüzde dijital ve yeşil dönüşümün önem kazandığını vurguladı. “Türkiye olarak dünyadaki güçlü konumumuzu sürdürmek, yaşanan değişimlere ayak uydurmakla mümkün.” diyen Çelik, UİB olarak eğitim, tasarım, inovasyon, Ar‑Ge ve markalaşmayı öncelikli alanlar olarak belirlediklerini ve bu doğrultuda otomotiv ile tekstil sektörlerinde girişimcilerle yatırımcıları buluşturan etkinlikleri her yıl düzenlediklerini söyledi.

İhracat Akademisi kapsamında, “ulusal ihracatta lider ülke konumuna taşımak amacıyla bilgi ve deneyimle donatılmış, yenilikçi ve stratejik düşünebilen insan kaynağı” yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Çelik’in ardından konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz, Türkiye’nin GSYH içerisinde ilk on ülke olma hedefini ve bu hedefe ulaşmada ihracattaki yükselişin önemini vurguladı. “Bursa bu açıdan potansiyeli en yüksek şehirlerden biri. Üniversite olarak nitelikli öğrenciler yetiştirerek üzerimize düşeni yapıyoruz.” dedi.

BURSA’NIN İHRACATTAKİ ROLÜ

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Bursa’nın özellikle otomotiv sektöründe bir üretim üssü olma konumunda olduğunu belirtti. Ağar, Bursa’nın üretim gücünün bir meyvesi olan TOGG’un Almanya’ya yaptığı ilk ihracat bir dönüm noktası olduğunu belirterek, sektörün başarılarını daha ileriye taşıyacağına inandıklarını söyledi. Ağar ayrıca, 2024 yılında Bursa’nın 18,3 milyar dolarla Türkiye toplam ihracatından yüzde 7 pay aldığını ve 2025 Ocak‑Eylül döneminde yüzde 9,6 artışla 14,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Bursa’nın otomotiv, tekstil, makine ve gıda gibi geniş bir üretim yelpazesinde Türkiye’nin kalkınmasında öncü rol oynadığını vurguladı.

Program bünyesindeki “İhracatın Finansmanı ve Devlet Destekleri” başlıklı panelde İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, yapay zeka destekli ‘e‑ihracat’ platformlarını ve yıllık 33 milyar TL destek bütçesini tanıttı. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, aktif çalışma büyüklüğünü 1 trilyon 230 milyar TL olarak açıklarken, ihracatçılara sundukları finansman olanaklarını paylaştı. İGE A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, “200 milyar TL’yi aşan ihracat desteği” verdiklerini aktardı. Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil ise, ihracatçı sayısını yıl sonunda 1.000’e, sağlanan toplam finansman desteğini ise 75 milyar TL’ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.