Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Uludağ Alan Başkanlığı, 375 sayılı KHK kapsamında 25 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Büro Görevlisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Destek Personeli, Avukat, Mimar, Mühendis ve İdari Uzman pozisyonları için başvurular 8-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.BURSA (İGFA) -Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla, toplam 25 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Alımlar, Uludağ Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği doğrultusunda; 5 Büro Görevlisi, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Şoför, 4 Destek Personeli, 1 Avukat, 2 Mimar, 5 Mühendis (Harita, İnşaat, Elektrik, Makine) ve 4 İdari Uzman pozisyonları için yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesindeki genel şartları taşıması, 35 yaşını doldurmamış olması ve 2024 KPSS’den ilgili puan türlerinde (P3, P93, P94) asgari puan alması gerekiyor. Özel şartlar arasında, pozisyona göre ilgili bölümlerden mezuniyet, mesleki belgeler (örneğin avukatlık ruhsatı, İHA pilot sertifikası) ve fiziksel kriterler (güvenlik görevlileri için boy-kilo oranı) yer alıyor. Yurtdışından mezun olanların YÖK denkliği şartı aranıyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE SINAV

Başvurular, 8-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Kariyer Kapısı” platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla yapılacak. KPSS puan sıralamasına göre, her pozisyon için ilan edilen kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sınav, bilgi düzeyi, ifade yeteneği, mesleki uygunluk, genel kültür ve teknolojik gelişmelere açıklık gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınava katılmaya hak kazananlar 4 Ağustos 2025’te Bakanlık sitesinde duyurulacak.

Sınav takvimi ve sonuçlar ise şöyle:

23 Haziran 2025: İlan duyurusu

8-22 Temmuz 2025: Başvuru dönemi

4-8 Ağustos 2025: Sınava hak kazananların ilanı ve itiraz süreci

Sınav Tarihi: İtiraz sürecinden 30 gün sonra

Ataması yapılan adayların, gerekli belgeleri 15 gün içinde Uludağ Alan Başkanlığı’na (Bursa, Nilüfer) teslim etmesi gerekiyor.