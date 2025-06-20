İzmir'de Çiğli Belediyesi’nin organize ettiği aerobik ve dans gecesi, Atatürk Stadı’nı adeta bir açık hava festivaline dönüştürdü. Dansçıların temposuna eşlik eden seyirciler, müziğin ritmine kendilerini kaptırarak geceye ortak oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde stadyumun dört bir yanını dolduran vatandaşlar, enerjiyi zirveye taşıdı.

Özellikle kadınlar ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, coşku bir an bile dinmedi. Sahne önü, dans eden vatandaşlarla dolarken, tribünlerden yükselen alkış ve tezahüratlar atmosferi daha da hareketlendirdi.

Gecenin en özel anı ise sürprizlerle doluydu. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eşi Gamze Yıldız’ın hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe katılan yüzlerce kişiyle birlikte doğum günü pastasını kesen Başkan Yıldız, “Bu anı sizlerle paylaşmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Çiğli ailesinin bir parçası olmak büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILDIZ: “ÇİĞLİ’NİN ENERJİSİ BENİ HEP DAHA İLERİ TAŞIYOR

Bu etkinliği ikinci kez düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade den Başkan Onur Emrah Yıldız, “Buraya çıktığımda bir kez daha anladım ki; bunca strese, yorgunluğa rağmen belediye başkanı olmaktan gerçekten çok mutluyum. Stadyumun dört bir yanını dolduran enerjiniz, coşkunuz, neşeniz bize güç verdi. Çiğli’de böylesine coşkulu, enerjik ve birlik duygusuyla dolu bir gece yaşamak tarifsiz bir duygu. Bana Çiğli’nin ne kadar özel bir yer olduğunu bir kez daha gösterdi. Sizlerle aynı sahneyi, aynı duyguyu paylaşmak büyük bir gurur. Birlikte daha nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle ”dedi.