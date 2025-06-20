Bursa'da İnegöl Belediyesi, doğa ve bilim meraklılarını yıldızların altına taşıyacak özel bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Başalan Yaylası’nda düzenlenecek olan “Gel Göğe Bakalım” etkinliği, 14.00 ile 00.00 saatleri arasında gökyüzüyle buluşmak isteyen herkese kapılarını açacak.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde “Evrenle Buluşabiliriz; Merakını ve Battaniyeni Al, Gel Göğe Bakalım” sloganıyla duyurulan bu anlamlı etkinlikte, bilimsel farkındalık ile doğa sevgisi bir araya gelecek. Etkinlikte hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden birçok etkinlik yer alacak.

BAŞKAN ALPER TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban düzenlenecek gökyüzü etkinliğine tüm vatandaşları davet ederek, bilimi ve doğayı bir araya getiren bu özel organizasyonun önemine dikkat çekti.

Başkan Taban, hem çocuklar hem de yetişkinler için dopdolu bir program hazırlandığını belirterek etkinliğin sadece bir gözlem kampı olmadığını, aynı zamanda farkındalık ve öğrenme fırsatı sunduğunu vurguladı.

“İnegöl’ümüzün doğal zenginliklerini bilimle buluşturmak istiyoruz” diyen Başkan Taban, “Bu etkinlikle özellikle çocuklarımızın gökyüzüne ve bilime olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın doğayla iç içe zaman geçirmesini de istiyoruz. Gökbilimi, sanatla ve oyunla birleştirerek çocuklarımız için unutulmaz bir deneyim hazırladık. Her yaştan vatandaşımızı aileleriyle birlikte bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz. Gökyüzüne bakmak, evreni keşfetmeye atılan ilk adımdır. Bu adımı hep birlikte İnegöl’den atalım” diye konuştu.

ETKİNLİKTE NELER VAR?

Katılımcılar, gün boyu sürecek bu organizasyonda gökyüzü sohbetlerinden planetaryuma, teleskoplarla gökyüzü gözleminden kamp ateşine kadar dolu dolu bir deneyim yaşayacak. Ayrıca çocuk atölyeleriyle minik katılımcılar da bilimi eğlenerek öğrenecek. Akşam saatlerinde ise enstrüman dinletileriyle doğanın sessizliğinde ruhları dinlendiren melodiler yankılanacak. Etkinlikte İnegöl Belediyesi’nin ikramları yer alırken katılımcıların yanlarında battaniye getirmeleri, dileyen katılımcıların da kendi çadırlarını getirerek konaklama yapabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

BİLİM DÜNYASINDAN ÖNEMLİ KONUKLAR

Etkinliğin en dikkat çekici yönlerinden biri ise astronomi ve doğa alanlarında uzman konuşmacıların yer alacağı “Gökyüzü Söyleşileri” olacak. Katılımcılar, evrenin sırlarını bu alandaki uzman isimlerden dinleme fırsatı bulacak.

Program kapsamında; MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi Eğitmeni Astronom Fevzi Çetin’den Karanlığı Aydınlatan Bilgi: Astronominin Eğitim-Öğretime Katkıları söyleşisi, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Akademisyeni Prof. Dr. Yavuz Unat’tan Göğün Altında Düşünenler: Türkiye’de Astronominin Yolculuğu söyleşisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi Akademisyeni Prof. Dr. Faruk Manav’dan Türk Mitolojisinden Türk Felsefesine: Evren, Gökyüzü ve İnsan söyleşisi, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’ten Gerçek Doğa Hikayeleri söyleşisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik, Astrofizik Akademisyeni Prof.Dr. Faruk Soydugan’dan Aynalardaki Yıldızlar söyleşisi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Akademisyeni Prof. Dr. İsmail Naci Cangül’den Matematik Konuşursa: Yaratılış, Kaos ve Sonsuzluk söyleşi ile alanında uzman isimler bilim severlerle bir araya gelecek.

Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri; Mehmet Yüksek, Oğuzhan Üçüncü ve Furkan Büyük gibi isimler de gökyüzü tanıtımı ve gözlem anlatımıyla programa katkı sunacak.

KATILMAK İSTEYENLER İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT VE SERVİS İMKÂNI

Etkinliğe katılım ücretsiz olmakla birlikte, organizasyonun daha verimli ve kontrollü gerçekleşmesi için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor.

Etkinliğe katılmak isteyenler; https://docs.google.com/forms/d/1OTF1SYblrnvM2hXK-ckTxODnnxXjcHVSMn7w5YFI1hc/viewform?edit_requested=true bu bağlantı üzerinden hızlı ve kolayca kayıt yapabilecek. Ayrıca etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler için ücretsiz servis imkânı da sağlanacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, İnegöl Belediyesi AR-GE Müdürlüğü ile 0224 715 10 10 hattı üzerinden iletişim kurabilir.