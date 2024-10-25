Kısmetse Olur'un Aybüke'si evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi... Kısmetse Olur'un Aybüke'si evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi...
Ülkü Hilal Çiftçi’den samimi itiraflar: Çok utandığım bir andı...
İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Ayça karakteriyle izleyicilerin gönlünü fetheden Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez 'Kayıp Kamyon' filminde Zeynep karakteriyle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde vizyona...Devamı için tıklayınız