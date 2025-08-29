Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 Hizmet Üretim Fiyat Endeksi’ni (H-ÜFE) açıkladı. Endeks, yıllık yüzde 36,35, aylık yüzde 3,21 artış gösterirken, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 31,89, aylık yüzde 2,97 yükseliş kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin Hizmet Üretim Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı. H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,78 artış gösterdi.

Yıllık bazda, hizmet sektörlerinde fiyat artışları şu şekilde gerçekleşti:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: yüzde 31,89

yüzde 31,89 Konaklama ve yiyecek hizmetleri: yüzde 37,41

yüzde 37,41 Bilgi ve iletişim hizmetleri: yüzde 41,00

yüzde 41,00 Gayrimenkul hizmetleri: yüzde 48,65

yüzde 48,65 Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: yüzde 36,11

yüzde 36,11 İdari ve destek hizmetler: yüzde 41,68

Aylık bazda ise artış oranları verilere şöyle yansıdı:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: yüzde 2,97

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: yüzde 5,20

Bilgi ve iletişim hizmetleri: yüzde 0,26

Gayrimenkul hizmetleri: yüzde 10,91

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: yüzde 0,17 azalış

İdari ve destek hizmetler: yüzde 3,50

H-ÜFE’deki artış, hizmet sektörlerindeki maliyet baskılarının ve talep kaynaklı fiyat yükselişlerinin devam ettiğini gösterdi.

Özellikle gayrimenkul hizmetlerindeki yüzde 48,65’lik yıllık ve yüzde 10,91’lik aylık artış, sektördeki yüksek fiyat hareketliliğine işaret ederken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerdeki aylık azalış ise dikkat çekici bir istisna olarak öne çıktı.