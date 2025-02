Events Across Turkey, main projesi ISTANBUL NIGHT FLIGHT 11. sezonuna starlarını ağırlayarak başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en önemli pop starı Mustafa Sandal ve önemli rock gruplarından maNga, Events Across Turkey’in bir kült haline gelen An Epic Symphony projesiyle 22 Şubat 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda TULUĞ TIRPAN - ÖZGÜR SEVİNÇ yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde büyük bir gösteri ile dinleyiciler karşına çıktı.

İki bölüm halinde gerçekleşen konserde, birince bölümde Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde maNga ikinci bölümde ise yine Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde Mustafa Sandal sahne aldı.

3 SAAT SÜREN KONSER İLKLERE DE SAHNE OLDU…

Mustafa Sandal’ın klasiklerinden olan “Bir Anda” parçası Ferman Akgül & Mustafa Sandal’ın düetiyle Rock Sound’ unda yeniden yorumlanması geceye damgasını vurdu.

10 bin kişinin izlediği bu özel gecede, gelecek sezon sahnelenecek olan senaryosunu ve yönetmenliğini Mustafa SANDAL’ın üstlendiği başrolünde Ferman AKGÜL’ün yer aldığı “ D I N O M O ” oyunun tanıtımı ilk kez yapıldı.

maNga ve Mustafa Sandal sezon boyunca yurt içi ve yurt dışında birlikte gerçekleştirecekleri An Epic Symphony konserlerini de bu etkinlikte ilk kez seyirciler iler paylaştı.