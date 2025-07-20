Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19’un bıraktığı kalıcı sağlık sorunları nedeniyle hassasiyet beklediğini belirterek, adaletin en kısa sürede tecelli etmesi gerektiğini vurguladı. Böcek, hapishane koşullarının sağlık durumunu olumsuz etkilediğini ifade etti.ANTALYA (İGFA) - Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 108 gün süren Covid-19 hastalığının vücudunda kalıcı hasarlar bıraktığını duyurdu.

Halk TV yayınında başkan vekilinin de belirttiği üzere, sağlık sorunlarının doktorlar tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini ve sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Böcek, hapishane koşullarının bazı sağlık değerlerinde olumsuz değişikliklere yol açtığını ve sıkıntılı bir sürecin başladığını belirtti.

https://twitter.com/BocekMuhittin/status/1946889270075224239

Böcek, “Adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan yüksek inancımla birlikte, sağlık sorunlarım konusunda ilgili kurumların hassas davranmasını önemle rica ediyorum” dedi.

Yargılanmanın doğal olduğunu ancak bunun peşinen cezaya dönüşmesinin adalete güveni riske attığını vurgulayan Böcek, “Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayacak bir ihmal ile bir vatandaş, bir belediye başkanı, bir kamu görevlisi olarak karşılaşmak istemediğimin bilinmesini isterim” ifadeleriyle yetkililere çağrıda bulundu.