Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta artacak sıcaklıklar ve düşük nem nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyelere ulaşacağını belirtti. Vatandaşlardan duyarlılık isteyen Bakan Yumaklı, “Orman yangınına sebebiyet vermek, vatana kurşun sıkmaktan farksız” dedi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere dayanarak önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6-12 derece artacağını, nem oranının yüzde 20’nin altına düşeceğini ve kuvvetli rüzgarların orman yangını riskini en üst seviyelere taşıyacağını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımında, “Orman yangınlarına sebebiyet vermenin, vatana kurşun sıkmaktan farkı olmadığını her fırsatta vurguluyoruz” diyen Bakan Yumaklı, tarihinin en güçlü hava-kara filosu ve orman kahramanlarıyla #YeşilVatan’ı savunduklarını belirtti.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1946863663757119885

“Geleceğimizi, nefesimizi, umudumuzu hep birlikte koruyalım,” çağrısıyla vatandaşları yangın önleme mücadelesine destek olmaya davet eden Bakan Yumaklı, vatandaşlardan yangın riskine karşı en üst düzeyde duyarlılık göstermelerini isteyerek şu uyarılarda bulundu: