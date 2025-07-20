GASMEK YKS Hazırlık Kursları’ndan yararlanan öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla hayallerindeki mesleğin eğitimi için başarılı sonuçlar aldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), “Eğitim Şehri Gaziantep” hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda ücretsiz olarak verilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Hazırlık Kursları’ndan yararlanan öğrencilerden 3’ü Türkiye genelinde ilk 500 içerisine girdi.

Eğitimde üst sıralara tırmanan Gazi şehrin başarısı için çalışan GASMEK’in kurslarından yararlanan öğrencilerden YKS sonuçlarına göre 9’u ilk 1000’ne, 36’sı ilk 5000’e, 170’i ilk 30.000’e, 266’sı ilk 50.000’e ve 440 öğrenci ise ilk 100.000’e girdi. Bu sonuçlarla beraber GASMEK bu sınav döneminde de büyük başarı elde etmiş oldu.

2015 YILINDAN BUGÜNE KADAR 14 BİN ÖĞRENCİ GASMEK İLE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından eğitime verilen desteklerin en kapsamlısı olan GASMEK’lerde mesleki eğitim, sanat, kişisel gelişim kursları, YKS-LGS hazırlık kursları ile atölye çalışmaları artarak devam ediyor. 2015 yılından bugüne kadar GASMEK, 14 bin öğrenciyi üniversiteye yerleştirdi.

Verilen kursların yanı sıra bu yıl sınava hazırlanan bütün öğrencilere toplam 30 tane TYT ve AYT Deneme Sınavı yapıldı. 900 bin adet YKS kitapçığı dağıtıldı.