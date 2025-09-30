Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Trakya Bölge Temsil Kurulu 2 Ekim 2025 Perşembe Günü Seçim Gündemli Trakya Bölge Temsil Kurulu toplantısı gündemiyle toplanıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 3 yılda bir yapılan seçimler bu yıl Edirne’de Lalezar Tesislerinde yapılacak. Bölge Temsil Kuruluna bağlı olan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde faaliyet gösteren 127 Seyahat Acentası yeni yönetimi seçmek için sandık başına gidecek.

TÜRSAB TRAKYA BTK BAŞKANI AYDIN YENİDEN ADAY

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Trakya Bölge Temsil Kurulu son dönem Başkanı Egemen Aydın, yeni dönem için tekrar aday olduğunu açıkladı.

Başkan Aydın adaylık açıklamasını şu sözlerle dile getirdi;

“Üç yıldan beri gururla sürdürdüğüm TÜRSAB Trakya BTK Başkanlığım süresince ana misyonumuz olan Birliğimizi bölgemizde temsil etmek, meslektaşlarımıza hizmet vermek ve bölgemize gelecek olan yerli yabancı turistlere bölgemizi tanıtmak adına çalıştık. Geldiğimiz noktada Bölge Temsil Kurulumuz üç yılda çok fazla yol kat etti.

Bölgemizin turizm potansiyelini görev süremiz boyunca yerel basından ana akım medyaya kadar her yerde dile getirdik, sorunları tespit edip çözüm önerilerimizi sunduk. TÜRSAB’ı layığı ile temsil ettiğimizi ve turizmin çatı kuruluşu olan birliğimizin misyonlarını yerine getirdiğimize inanıyorum. Görev bilincimiz ile yeni dönemde de yaptığımız tüm işlere devam etmek, yeni projeler üretmek, bölgemize katkı sunmak ve meslektaşlarımızı temsil etmek için bir kez daha aday olduğumu açıklıyorum.”

Başkan Adayı Egemen Aydın’ın Yönetim Kurulu Listesi Aşağıdaki gibidir.

Egemen Aydin ( Başkan Adayı )

YÖNETİM KURULU

Altan Çetinkaya, Erdinç Nişikli, Bora Ecevit Göksel, Mehtap Aram, Şükran Erçetin, Furkan Zeren, Tanyel Güler, Hakan Kaya, İsmail Yar