Spor yönetimindeki vizyon projeleri ile bocce, bowling ve dart sporlarının ülkemizdeki kurumsallaşması ve uluslararası saygın başarılarında önemli bir rol üstlenen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 4 Kasım’da gerçekleşecek Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) 6. Olağan Genel Kurulu için Başkan Adaylığını, “Spor Akademisi Tecrübesinden Akademi Sporları Vizyonuna” başlığıyla açıkladı. Yükseköğretim ve spor camiasından çok sayıda rektör, dekan ve akademisyenin desteğiyle yeni ve geniş bir hedef ufkuna doğru yola çıktığını belirten Rektör Türkmen, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığı görevinden adaylığı dolayısıyla istifa ettiğini kamuoyunun bilgisine sundu.



Spor akademilerindeki profesyonel eğitim ve kurumsallaşma odaklı yöneticilik vizyonunun akademi sporları olarak uyarladığı yeni bir spor yönetimi ile TÜSF Başkan Adaylığını açıklayan Rektör Türkmen, üniversitelerin spor kültürü ile zenginleşen yeni bir sosyal kimlik ve beşerî sermaye alanı olmasını hedeflediklerini söyledi. Hâlihazırda TÜSF faaliyetlerine katılan 208 üniversite, 38.309 sporcu, 91 spor dalı ve 178 spor faaliyeti olduğunu ifade eden Rektör Türkmen, ulusal federasyon ve uluslararası konfederasyon yönetiminde tesis ettiği altyapısal başarıların teminatı ile mevcut sporcu sayısı, spor dalı ve spor faaliyeti çeşitliliğini önce dünya standartlarına sonrasında ise dünya standartlarının üzerine çıkararak öncü bir federasyon rolü üstlenmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Her öğrencinin en az bir spor dalı ile ilgilendiği sportif kampüs yaşamları ve sporcu karakterini yaşamın her alanına yayan bir öğrenci kimliğini merkeze alan yaklaşımla “Bismillah” dediklerini kaydeden Rektör Türkmen, süreçte desteğini açıklayan ve birlikte yol yürüyeceği tüm paydaşlarına teşekkür etti.



Yükseköğretim Camiasından Yüksek İlgi



Adaylık açıklamasında yükseköğretim camiasının şahsına duyduğu güven ve teveccühe özel yer açan Rektör Türkmen, yönetim tecrübesinin yanı sıra bu ilginin de kendisi için taşıdığı motivasyon değeri hakkında şunları söyledi: “Şu an için adaylığımız ‘aday adaylığı’ statüsünde olup, sürecin resmi olarak başlatılmasının ardından sizlerin desteği ile gerçekleştireceğimiz başvurumuzun onaylanması sonrasında kesinlik kazanacaktır. Çok sayıda rektörümüz, dekanımız, akademisyen arkadaşımız, spor bilimleri alanında faaliyet yürüten meslek örgütlerimizin temsilcileri, spor bürokratlarımız, farklı federasyonlarda görev yapan başkanlarımız ve uzman arkadaşlarımız, spor basınının önde gelen temsilcileri ve diğer pek çok yetkin spor adamı ile yürüttüğümüz istişareler neticesinde aldığımız bu kararımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”



Yönetimde Uluslararası Güvenden Uluslararasılaşma Hedefine



Hâlihazırda Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığı ve Uluslararası Dart Federasyonu (IDF) Başkan Vekilliği görevlerinin yanı sıra uzun yıllar boyunca Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığı görevlerini eş zamanlı sürdüren Rektör Türkmen, adaylık açıklamasına TBBDF Başkanlık görevinden istifasını bildirerek şu ifadelerle son verdi: “Bu vesileyle çok uzun yıllar gururla hizmet etmiş olduğum Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak isterim. Bu branşların hem ulusal hem de uluslararası düzeyde üniversite sporları bünyesinde yaygın bir biçimde yapılması için büyük bir motivasyonla çalışmayı hedeflediğimi de belirtmek isterim.”



Bayburt’u ve Dede Korkut’u Geleneksel Sporlarla Özdeşleştiren Vizyon Üniversite Projesi



Federasyon iş birlikleri sayesinde Bayburt Üniversitesinde ve Bayburt’ta birçok ulusal ve uluslararası düzeyde spor etkinliğinin gerçekleşmesine aracılık eden Rektör Türkmen, Bayburt’un taşıdığı tarihsel ve geleneksel marka değerlerini, Üniversitemizin merkezde olduğu vizyon projeler ile yükseltme hedefinden şöyle söz etti: “Dede Korkut, kültürün yanı sıra geleneksel sporların ve etno-sporların markalaşmasına katkı sunan bir tarihsel değer. Üniversitemizde Dede Korkut adını taşıyan geleneksel ve etno-spor etkinliklerini düzenleyerek ülkemizdeki üniversitelerden sporcuları bu önemli tarihsel bağlar temelinde kenetlemek ve geleneksel spor mirasını şehrimizle özdeşleşen bir organizasyonla sürdürülebilir kılmak istiyoruz.”





Akademide Kurumsal Başarı Odaklı Bir Spor Yönetimi Kariyeri



Federasyon ve Konfederasyon yönetimindeki uluslararası güvene dayanan kariyerini içeren özgeçmişine bakıldığında, Rektör Türkmen’in spor yönetiminde kurumsal başarıya odaklı bir meslekî yaşam sermayesi için sürekli ufuk genişlettiği görülüyor.



Uzun süre Tekvando sporu yapan Rektör Türkmen, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok turnuvada yarıştı. Bir dönem kendi özel spor merkezinde Tekvando antrenörlüğü yaptı. Tekvando Antrenörler Birliği Derneği kurucu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli uluslararası turnuvalarda Bosna Hersek Milli Takımında antrenör olarak görev üstlendi. Daha sonra Türkiye Badminton Federasyonu’nda teknik kurul üyesi ve Squash branş sorumlusu olarak görev yaptı. Badminton milli takımında antrenör olarak görev üstlendi. Başta Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası federasyonun çeşitli kurullarında çalıştı.



2005 yılında kurulan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nda başkan vekili olarak görev üstlendi ve 2018 yılında federasyon başkanlığına seçildi. Aynı yıl Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) başkanlığına seçilerek, ülkemiz adına önemli bir temsil görevi üstlenmiş oldu. Halen bu görevini devam ettirmekle beraber, 2023 yılında da Uluslararası Dart Federasyonu (IDF) birinci başkan vekilliğine seçildi.



Türkmen, Spor Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra, Spor Bilimleri alanında doçent ve profesör unvanı alan Rektör Türkmen, bu bilim alanında rektör olarak görev üstlenen ilk kişidir. Rektör Türkmen, çok sayıda ulusal ve uluslararası makale kaleme aldı, önemli uluslararası bilimsel kongrelerde ülkemiz spor yönetimi pratikleri üzerine sunumlar gerçekleştirdi. Sporla ilgili çok sayıda Avrupa Birliği projesinde koordinatör, yürütücü ve dış uzman olarak görev üstlendi. Uzun süre Uluslararası Spor Bilimi ve Kültürü Dergisi’nin baş editörlüğünü yürüttü. “Beden Terbiyesi: Erken Dönem Türk Spor Politikalarının Sosyo–Politik Temelleri” ve “Bocce: Tanımlar, Tarihçe ve Oyun Kuralları” başlıklı kitapları kaleme aldı.