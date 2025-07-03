Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları sergiledikleri performansla göz doldurmaya devam ediyor. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcilerimiz, ulusal ve uluslararası arenada şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, çeşitli dallarda sergiledikleri performansla göz olduruyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası arenada şehrimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımız, kendi kategorilerinde dereceler elde etmeye devam ediyor.

ATLETİZM SPORCULARI TAKIM HALİNDE PODYUMA ÇIKTI

Son olarak Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonasına katılan atletizm sporcularımız önemli bir başarıya imza attı.2 Temmuz’da düzenlenen şampiyonaya katılan atletizm sporcularımız Hüseyin Özkan, Yasin Ayca ve İsa Yardımcı,takım halinde Türkiye ikincisi olarak podyumdaki yerlerini aldı.

ÖZGENUR KURŞUN AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızdan Özgenur Kurşun ise, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Prag’da SU-DS Avrupa Şampiyonasındamasa tenisi kategorisinde al bayrağımızı dalgalandırmayı başardı. Başarılı sporcu 29 Haziran ve 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen dev organizasyonda Avrupa Şampiyonu oldu.