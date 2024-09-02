Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Onur Yüzer’in yürütücülüğünü üstlendiği, Doç. Dr. Naciye Kutlu Kantar’ın araştırmacı olarak yer aldığı ve Ordu Üniversitesi ile Marmara Üniversitesinden araştırmacı ve danışmanların katılımıyla yürütülen “Ayçiçek Tohum Küspesi Protein İzolatlarının Glikasyon Yöntemiyle Modifikasyonunun Yanıt Yüzey Metodu (RSM) ve Yapay Sinir Ağları-Genetik Algoritma (ANN-GA) Kullanılarak Optimizasyonu ve Model Gıda Sisteminde Değerlendirilmesi” başlıklı proje, 2024 yılı 1. döneminde TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri destek programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, TOVAG Araştırma Grubu tarafından desteklenen proje, özellikle gıda teknolojisi alanında önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Projede, Ayçiçek tohumu küspesi protein izahatlarının modifikasyonuyla elde edilecek yeni bileşenlerin, model gıda sistemlerinde değerlendirilmesi hedefleniyor. Proje sürecinde Yanıt Yüzey Metodu (RSM) ve Yapay Sinir Ağları-Genetik Algoritma (ANN-GA) gibi ileri seviye optimizasyon teknikleri kullanılarak en uygun sonuçlar elde edilecek.

Proje ekibinde, Bayburt Üniversitesinden yürütücü olarak Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Onur Yüzer ve araştırmacılar olarak Doç. Dr. Naciye Kutlu Kantar’ın yanı sıra, Ordu Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Kadir Aksu ile Arş. Gör. Dr. Emre Turan, danışman olarak ise Marmara Üniversitesi'nden ise Prof. Dr. Özge Cağcağ Yolcu yer alıyor.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, TÜBİTAK 1001 desteği kazanan bu başarılı projeden dolayı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Onur Yüzer ve proje ekibini tebrik ederek, Üniversitemizin bilimsel araştırmalardaki saygın yerini pekiştiren bu tür projelerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Rektörümüz Türkmen, Üniversitemizin bu tür başarılarla ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerleyişine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.