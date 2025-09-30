Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi’nde Türkiye’nin ikinci tren feribot hattı olan Bandırma-Tekirdağ seferinin başladığını duyurdu. Orta Koridor taşımacılığını destekleyecek hat, Gemi-Ray sistemiyle demiryolu yüklerini denizle birleştiriyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ikinci tren feribot hattı Bandırma-Tekirdağ’ın devreye girdiğini müjdeledi.

Marmara Denizi’nde Gemi-Ray () sistemiyle işletilecek hat, demiryolu yüklerini denizle entegre ederek lojistik maliyetleri düşürmeyi ve Orta Koridor güzergâhındaki taşımaları hızlandırmayı hedefliyor.

Bakan Uraloğlu, paylaşımında, “Türkiye’nin İkinci Tren Feribot Hattı Gemi-Ray Bandırma-Tekirdağ Hattı ile Marmara Denizi’nde Tren Feribotu taşımacılığı başladı. Bu hat, Orta Koridor güzergâhındaki taşımaları da destekleyecek” dedi.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1972771390307840388

Hattın Bandırma Limanı’ndan Tekirdağ’a sefer yapacağı, yük trenlerini feribotla taşıyarak karayolu trafiğini azaltacağı bildirildi.

Söz konusu proje, Orta Koridor olarak bilinen Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun da deniz ayağını oluşturuyor.