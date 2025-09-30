Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Yerinde Toprak Analizi” hizmeti, kırsal mahallelerde süratle hayata geçirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarafından çiftçilere yönelik hayata geçirilen “Yerinde Toprak Analizi” hizmeti çiftçiyi mutlu etti. Toprağın adeta ultrasonunu çıkaran uygulama doğru gübreleme formülünü ortaya çıkararak çiftçinin maliyetini düşürecek, verimini artıracak. Atılan bu adımı memnuiyetle karşılayan vatandaşlar 15 dakika içinde sonuç aldıkları sistem için Büyükşehir’e teşekkür etti.

TOPRAK ANALİZİ BAŞLADI

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, eylül ve ekim ayı dönemi için çiftçilere ulaşmaya başladı ve toprak analizi işlemine geçildi.

Toprağın hangi elementlere ihtiyacı olduğunu, verim durumunu ve kalitesini 1 buçuk metre derinliğe inerek ölçen cihazlar vatandaşlara 15 dakika içinde yazılı sonuç veriyor.

16 İLÇEDE YAPILACAK

Bu sayede üreticiler uygun gübreleme programını hemen anında elden teslim alıyor ve kendisine daha güçlü bir yol haritası oluşturuyor.

Sakarya’nın 16 ilçesinde gerçekleştirilen çalışmaların adresi son olarak Hendek İlçesi olurken, çiftçilerin oldukça memnun olduğu gözlemlendi.

“İNSANLAR ESKİDEN GERİ DURUYORDU…”

Çobanyatak Mahallesi Muhtarı Şevki Bak, “Bu uygulamadan dolayı Sakarya Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, iyi ki varlar. Toprak analizi konusunda çok sorun yaşıyorduk. İnsanlar maddi yönden de farkı olduğu için geri duruyordu, pek ilgilenmiyordu. Bu uygulama çok güzel bir uygulama inşallah devamı gelir” diye konuştu.

“ÇİFTÇİYİ YORULMADAN UYGUNA ANALİZ YAPILIYOR”

Puna Martinler Mahallesi sakinlerinden Musa Emircan ise, “Fındık üreticisiyim. Direkt tarladan toprağımızı alıyoruz ve Büyükşehir Belediyemizin toprak analiz ekipleri yerinde çiftçiyi hiç yormadan ve çok uygun bir fiyata çiftçiye yardımcı oluyor. 100 lira gibi cüzi bir fiyata hem de. Hem paraları hem vakitleri bu noktada yanlarına kalsın.” dedi.

“TOPRAĞIN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU NET GÖRECEĞİZ”

Kalayık Mahallesi Muhtarı Nihat Alkın ise, “Bu uygulama çok güzel. Benim 10 dönüm fındıklığım var. Genel olarak yaz aylarında azotlu gübreler falan kullanıyordum. Toprağın neye ihtiyacı olduğunu daha net bir şekilde görmüş olacağımızdan gübreleme şeklimizde değişecektir.” ifadelerini kullandı.

“5 DAKİKADA SONUÇLARIMIZI ALIYORUZ”

Kalayık Mahallesi sakinlerinden Elif Azılı, “Köyümüze bu hizmetin gelmesi güzel bir şey, ayağımıza gelen bir hizmet daha kolay. Benim 12 dönüm fındık arazim var. Ne tür gübre kullanacağımızı öğreneceğiz tahlil sonucunda. Şu anda yapılıyor tahlillerimiz, 5 dakikada da alıyoruz sonuçlarımızı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“HİZMET AYAĞIMIZA KADAR GELİYOR”

Kalayık Mahallesi’nden Osman Azılı şöyle dedi: “Bu hizmeti çok iyi buluyorum çünkü daha öncesinde biz Adapazarı’na götürüp getiriyorduk. Şu anda ayağımıza geldiniz. Fındık arazim var ve tahlil sonucunda ne gerekiyorsa gübreleme olarak onu yapacağım.”

“TOPRAK TİPİ VE PH DERECESİ ÖLÇÜLÜYOR”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi yetkilisi Mehmet Onur Topaloğlu, “Toprak analizi, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin belirlenmesini ve doğru gübreleme stratejilerinin geliştirilmesini sağlar. Düzenli ve doğru toprak analizi hem çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltır hem de çevre dostu bir tarım anlayışının benimsenmesine katkıda bulunur. Toprak analizi yaparak toprağımızın yapısını mikro ve makro besin elementlerini organik madde miktarını toprak tipi ve pH derecesi gibi sonuçları elde etmiş oluruz” dedi.

Proje Sakarya’nın 16 ilçesinde belli takvim çerçevesinde devam edecek.