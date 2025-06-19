Milli Savunma Bakanlığı, MKE AŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN’ın 6 Haziran 2025’te Kuzey Makedonya’ya teslim edildiğini duyurdu. Avrupa’ya yapılan ilk obüs ihracatı olarak tarihe geçen bu başarı, Türk savunma sanayiinin gücünü bir kez daha ortaya koydu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri paylaştı. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) tarafından üretilen BORAN obüsünün Kuzey Makedonya’ya teslim edilmesi, Türkiye’nin Avrupa kıtasına gerçekleştirdiği ilk obüs ihracatı olarak büyük önem taşıyor. Aktürk, “Bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyoruz” dedi.

Bakanlığımıza bağlı MKE AŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN, Kuzey Makedonya’ya teslim edilmiştir. Ülkemizin Avrupa kıtasına gerçekleştirdiği ilk obüs ihracatı olması açısından büyük önem taşıyan bu başarıda… pic.twitter.com/VQfLxn7Kq4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2025

YERLİ VE MİLLÎ SAVUNMA SANAYİ GÜÇLENİYOR

TSK’nın yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekât kabiliyetiyle her türlü tehdidi bertaraf etmeye, milletimizin güvenliğini sağlamaya ve bölgesel-küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, yerli ve millî savunma sanayi ürünlerinin TSK'nın modern ve etkin savunma kapasitesini artırdığını kaydetti. BORAN obüsünün hafif yapısı ve havadan taşınabilir özelliğiyle dikkat çektiğini ifade eden Aktürk, TSK’nın harekât kabiliyetine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Aktürk, ayrıca, MKE AŞ, savunma sanayiinde nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için Millî Eğitim Bakanlığı ile “Sektör İçi Mesleki Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü” imzalandığını da anımsatarak, “Dershanesiz Okul Modeli” ile gençlerin sektöre kazandırılması hedefendiğini kaydetti.