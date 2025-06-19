Halkbank, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlediği Üreten Kadınlar Buluşması’nda kadın girişimcilerle bir araya geldi. 19 Haziran 2025’te Girne’de gerçekleşen etkinlikte, kadın esnafa 50 milyon TL ek kaynak ve düşük faizli kredi müjdesi verildi. Üreten Kadınlar Yarışması’nda ödüllendirilen girişimciler, ilham veren hikayeleriyle öne çıktı.KKTC (İGFA) - Halkbank, Üreten Kadınlar Buluşması’nı KKTC’de düzenleyerek kadın girişimcileri desteklemeye devam etti.

Girne’de gerçekleşen etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve çok sayıda temsilci katıldı.

Üreten Kadınlar Yarışması’nda finale kalan KKTC’li kadın girişimcilerden Gİ-KA KOOP, 4K Kadın Kooperatifi ve Mosglass ödüle layık görüldü. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, KKTC’deki kadın esnafa mevcut plasmanı yüzde 100 artırarak 50 milyon TL ek kaynak sağlayacaklarını ve kadın girişimci kredisini Türkiye’deki faiz oranının 500 baz puan altında sunacaklarını duyurdu.

“KADIN GÜÇLÜ OLURSA TOPLUM GÜÇLENİR”

Genel Müdür Osman Arslan, “Kadının ekonomik hayattaki varlığı güçlü toplumların temelini oluşturur. Emine Erdoğan’ın ‘Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum’ vizyonundan ilhamla başlayan Üreten Kadınlar Buluşmaları, bugün Türkiye’nin en kapsayıcı girişimcilik platformuna dönüştü” dedi. 2022’de KKTC’yi de programa dahil ettiklerini belirten Arslan, kadın girişimcilerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne vurgu yaptı.

İLHAM VEREN PANELLER

Etkinlikte düzenlenen “İlham Veren Kadınlar” panellerinde, Nezihe Filiz Toker, Deniz Bengül, Şükrüye Özbilen, İçim Çağıner Kavuklu, Yaprak Özyalçın ve Deniz Solyalı girişimcilik deneyimlerini paylaştı. Networking fırsatlarıyla zenginleşen buluşma, kadın emeğinin görünürlüğünü artırdı.

Halkbank, 2021’den bu yana Türkiye’de 250 bin kadın girişimciye 95,4 milyar TL, KKTC’de ise yaklaşık bin kadın girişimciye 345 milyon TL finansman sağladı.

Türkiye’deki kadın girişimci kredilerinin üçte birinde Halkbank’ın imzası bulunuyor, bu da bankanın kadın emeğini ekonomik hayata katma kararlılığını gösteriyor.