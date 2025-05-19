Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da düzenlenen Dünya Tohumculuk Kongresi’nde Türkiye’nin tohumculuk potansiyelini vurguladı. 103 ülkeye tohum ihracatı yapan Türkiye, gıda güvenilirliği ve yerli üretim için yeni adımlar atacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, Dünya Tohumculuk Kongresi’ne ev sahipliği yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kongrede yaptığı konuşmada, güvenilir gıda ve sürdürülebilir tarım için tohumculuk sektörünün stratejik önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin bu alandaki geleceğini değerlendiren Bakan Yumaklı, ülkenin zengin genetik kaynaklarını ve büyüme potansiyelini öne çıkardı.

“12 BİN BİTKİ TÜRÜYLE ZENGİN BİR POTANSİYEL”

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin 4 bini endemik olmak üzere 12 binden fazla bitki türüne sahip olduğunu belirtti. Uygun iklim koşulları ve büyüyen tohumculuk sektörüyle Türkiye’nin 103 ülkeye tohum ihracatı yaptığını vurgulayan Yumaklı, “Zengin genetik kaynaklarımızla tohumculukta önemli bir potansiyelimiz var” dedi.

#CANLI ???? Bakanımız Sayın @ibrahimyumakli, ISF Dünya Tohum Kongresi’nde hitaplarını gerçekleştiriyor.???? İstanbul https://t.co/GhPO5mzqYs— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 19, 2025

"Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda tohumculuk anlayışını daha ileri taşıyacaklarını ifade eden Bakan Yumaklı, gıda güvenilirliğini sağlam temellere oturtmayı, çiftçinin emeğini katma değere dönüştürmeyi ve yerli-milli üretimi esas alan bir yaklaşımı benimseyeceklerini belirtti. Bakan Yumaklı, bu adımların sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Uluslararası Tohumculuk Federasyonu, Türkiye Tohumcular Birliği, Türkiye Tohumcular Derneği ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği’ne teşekkür eden Bakan Yumaklı, Dünya Tohum Kongresi’nin sektöre hayırlı olmasını diledi.